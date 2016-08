En selvmordsbomber har dræbt mindst 45 nye rekrutter i Yemen. Saudi-Arabien gik i marts 2015 ind i Yemen sammen med en arabisk koalition for at bringe landets afsatte præsident, Abd-Rabbu Mansour Hadi, tilbage til magten.

Selvmorder kører ind i nye rekrutter i Yemen - 45 dræbt

- Mindst 29 er såret, siger hospitalskilder.

Angrebsmanden kørte mod en gruppe nye rekrutter ved militærbasen i den nordlige del af Aden. Militæret siger, at antallet af dræbte ventes at stige.

Angrebet skete, efter en koalition under ledelse af Saudi-Arabien i weekenden foretog nye luftangreb mod oprørere i det centrale Yemen. Her blev ni oprørere og syv civile dræbt uden for den sydvestlige by Taez.

Saudi-Arabien gik i marts 2015 ind i Yemen sammen med en arabisk koalition for at bringe landets sunnimuslimske præsident, Abedrabbo Mansour Hadi, tilbage til magten.

Det skete, efter at den shiamuslimske houthi-bevægelsen havde erobret store dele af landet, herunder hovedstaden Sanaa.

Koalitionen har optrappet luftangreb, efter at tre måneders fredsforhandlinger i Kuwait brød sammen tidligere i denne måned.

I koalitionen er foruden Saudi-Arabien også De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Kuwait, Qatar, Egypten, Jordan, Marokko, Senegal og Sudan.

Over 6600 mennesker - overvejende civile - er blevet dræbt siden marts 2015, og over 80 procent af befolkningen i det forarmede land har behov for humanitær hjælp, viser tal fra FN.

Læger uden Grænser har trukket sit personale ud af seks hospitaler i det nordlige Yemen efter luftangreb tidligere på måneden mod et af organisationens hospitaler i landet.