Selv uden IS er Irak spækket med sekteriske konflikter

Alligevel giver mellemøstekspert og ph. D-studerende Tore Refslund Hamming ikke meget for de politiske meldinger om bekæmpelsen af Islamisk Stat.

Samtidig er det kun få dage siden, at IS-højborgen Mosul i Irak blev generobret fra IS.

Lederen af Islamisk Stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, meldes tirsdag dræbt af en syrisk overvågningsgruppe.

- Selvfølgelig kan det godt være, at man kan besejre dem som organisation, at der ikke længere er noget, der hedder IS.

- Men at besejre det der ligger bag ved IS, det er man jo ikke i nærheden af at have gjort.

Ifølge Tore Refslund Hamming er problemet, at man mangler en sideløbende politisk og social indsats i Irak.

Det betyder, at man ikke har fået gjort noget ved de underliggende konflikter i landet, primært mellem sunni- og shiamuslimer, der i første omgang har muliggjort dannelsen IS.

Det er konflikter, som i den kommende tid vil komme til at dominere i Mosul, hvor den irakiske hær er rykket ind.

- Det største potentiale for konflikt er mellem sunni- og shiamuslimer, og der er Mosul historisk set et sunnidomineret område.

- Når der kommer shiadominerede militser, der nu er blevet en del af den officielle irakiske hær, vil der komme nogle vanvittigt store spændinger, siger Hamming.

Selv om Islamisk Stat har været både frygtet og forhadt, kan der være dele af Irak, der hellere ser islamisterne end den irakiske regeringshær kontrollere, forklarer han.

- Mange af dem, der har kæmpet for Islamisk Stat, har ikke været glade for dem, men det har været det bedste af to onder.

- Det siger lidt om, hvor slem situationen er i Irak.

Søndag meddeltes Islamisk Stat besejret i byen Mosul. En lille gruppe militante fra Islamisk Stat holdt mandag formiddag stadig stand på en lille stribe land i den gamle bydel vest for floden Tigris.

Irakiske officerer har meddelt, at de mener, at Islamisk Stat stadig har hundredvis af krigere i området, og at de bruger deres familier som menneskelige skjold.