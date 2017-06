Seks personer er omkommet i turistbådforlis i Colombia

- Indtil videre er seks personer døde, og 31 er meldt savnet, siger præsident Juan Manuel Santos tidligt mandag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er foreløbig ingen oplysninger om de omkomne eller savnede personers nationaliteter.

Myndighederne har ikke sagt noget om årsagen til ulykken, der skete på den kunstige sø El Peñol i den nordvestlige del af landet.

- 99 personer blev straks reddet, og 40 andre kom ud af sig selv, oplyste Margarita Moncada, leder af katastrofeberedskabet i provinsen Antioquia, ifølge nyhedsbureauet Reuters et par timer efter ulykken.

En video, der er lagt ud på Twitter, viser, at skibet pludselig synker tæt på land. Det nederste dæk ligger efter få øjeblikke under vand, og efter kort tid synker turbåden helt.

Andre turbåde og private både samler sig hurtigt om skibet, mens det synker. Men det er ikke ud fra billederne muligt at fastslå, hvor mange der slipper væk fra båden.

Det står heller ikke klart, hvad der får båden til at synke.

- Den sank ekstremt hurtigt. I løbet af få minutter, siger Luis Bernardo Morales, en brandkaptajn som deltog i redningsaktionen, til AFP.

Båden Almirante havde fire dæk.

En kvinde fortalte efter at være reddet i land, at de to nederste dæk var overfyldte. Hun oplyser også, at der var "masser af børn" blandt passagererne, skriver AFP.

- Vi begyndte at fornemme, at båden ville kæntre, siger Laura Baquero og tilføjer, at passagererne ikke bar redningsveste.

Tre redningshelikoptere fra militæret og luftvåbnet deltager i eftersøgningen af de savnede. Et hold dykkere er også sat ind.

El Peñol, der er et vandreservoir og en af de største turistattraktioner i Antioquia, ligger ved byen Guatape knap 70 kilometer fra byen Medellin.

Turister strømmer til Guatape hver uge, og især op til denne weekend, der er ekstra lang, fordi mandag er fridag i Colombia.

Blandt adspredelserne er fiskeri, jetski og ture på en eller to timer med turistbåde på søen.