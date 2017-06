Seks ministre mister deres parlamentssæder i britisk valg

Det gælder sundhedsminister Nicola Blackwood, kulturminister Rob Wilson, boligminister Gavin Barwell, minister for international udvikling James Wharton, juniorminister i finansministeriet Jane Ellison samt medlem af Theresa Mays inderkreds og regeringskabinettet Ben Gummer.

Liberaldemokraterne vandt en snæver sejr i kredsene Oxford West og Abingdon, hvorved Nicola Blackwood mistede sit sæde - et sæde hun vandt fra selv samme liberaldemokrater i 2010.

Jane Ellison forsvarede en føring på 15 procentpoint i Battesea i London, men måtte se sin plads gå til Labour.

Labour vandt ligeledes Gavin Barwell og Rob Wilsons pladser.

Fredag morgen står det klart, at De Konservative med premierminister Theresa May i front ikke længere kan samle et absolut flertal i parlamentet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, efter 633 af 650 pladser i parlamentet er afgjort.

Ifølge BBC får De Konservative 309 plader, hvor der stadig mangler at blive talt 17 valgkredse op.

De Konservative havde et absolut flertal før torsdagens valg, der blev udskrevet af Theresa May for syv uger siden.

For at få regeringsmagten skal et parti i teorien hente 326 mandater til parlamentet. I praksis er det dog 323, da de nordirske nationalister i Sein Fein ikke udnytter sine mandater.