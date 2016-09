Mindst seks mennesker blev dræbt, da et passagertog og et godstog natten til torsdag kolliderede nær byen Multan i det centrale Pakistan.

Seks dræbt da to pakistanske tog bragede ind i hinanden

Mindst seks blev dræbt og 150 kvæstet, da et passagertog på vej mod Karachi kørte ind i et holdende godstog.

Mindst seks personer er dræbt og flere end 150 andre kvæstet, efter at to tog er kollideret i Pakistan natten til torsdag lokal tid.

Ulykken indtraf omkring klokken 2.30, da et passagertog på vej mod Karachi kørte ind i et godstog cirka 25 kilometer fra byen Multan i den centrale region Punjab. Godstoget holdt stille, fordi det netop havde påkørt en mand, som havde forsøgt at krydse sporet.

En tjenestemand fra den statslige redningstjeneste oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at føreren af passagertoget kørte over for rødt og dermed ind i det holdende godstog.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at det tog længere tid end normalt for redningstjenesten at nå frem til ulykkesstedet. Det skyldes, at Pakistan - et overvejende muslimsk land med 190 millioner indbyggere - i disse dage fejrer helligdagene eid al-adha.

Togulykker sker ofte i Pakistan. Landet har arvet et omfattende jernbanenetværk efter den britiske kolonimagt. Manglende investeringer, korruption og dårlig vedligeholdelse betyder dog, at jernbanenettet er i forfald.

I november sidste år blev 19 mennesker dræbt i en ulykke i den sydvestlige provins Baluchistan, da togets bremser svigtede, og toget kørte ud over siden på et bjerg.

I juli samme år blev 17 mennesker dræbt, da et særligt militærtog faldt ned i en kanal, efter at en bro var delvist kollapset.

I juli 2005 blev omkring 130 mennesker dræbt, da to tog kørte ind i hinanden på en station i provinsen Sindh, hvorefter et tredje tog bragede ind i dem.