Seks børn omkommer i husbrand i Memphis

Seks børn og tre voksne har mistet livet i en voldsom husbrand i den amerikanske by Memphis i delstaten Tennessee. Yderligere kæmper et barn fortsat for sit liv på hospitalet.

Branden brød ud natten til mandag og betegnes som den værste i byen siden 1920.

Alarmcentralen modtog et nødopkald fra huset klokken 1.23, skriver The Washington Post.

Da beredskabet ankom til huset fire minutter senere, var det for sent. Myndighederne mener, at familien var spærret inde, fordi huset var udstyret med særlige sikkerhedstremmer for vinduerne.

Brandfolkene kunne konstatere, at syv personer allerede var omkommet, da de nåede frem. Tre andre blev kørt til hospitalet, hvoraf de to blev erklæret døde senere.

Ifølge The Washington Post bestod ofrene af en familie, hvoraf den yngste var to eller tre år gammel.

Drengen, der stadig kæmper for sit liv, er enten syv eller otte år gammel.

Gina Sweat, der er leder for Memphis' brandvæsen, oplyser ifølge The Washington Post, at brandfolkene var dybt berørte af det syn, der mødte dem i huset.

- Man kunne se, at deres hjerter var tunge, og man kunne føle smerten i deres øjne. Vi er trænet til at være stærke i mødet med menneskelige tab, men vi er også fædre, sønner, mødre, døtre og bedsteforældre, siger hun.

Efterforskere mener, at det var en kortslutning i et airconditionanlæg i stuen, der var årsag til branden.