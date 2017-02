Seks afghanske Røde Kors-ansatte er dræbt af IS-angreb

- To andre ansatte savnes efter angrebet i provinsen Jowzjan, siger talsmand for ICRC Thomas Glass.

Nødhjælpsarbejderne blev angrebet, da de kørte i en kolonne med nødforsyninger til ofre for laviner i provinsen.

Angrebet understreger den tiltagende fare, som nødhjælpsarbejdere i Afghanistan befinder sig.

- Vi er rystede og chokerede, siger Glass uden at oplyse detaljer om angrebet i den afghanske provins.

Tidligere onsdag påtog Islamisk Stat sig tilsyneladende skylden for et angreb tirsdag i Kabul. Omkring 20 blev dræbt ved angrebet. BBC meldte om op mod 45 sårede, mens andre medier skrev om 41.

Det er organisationen Site, der via internettet overvåger en række yderliggående grupper, som skriver, at IS har taget skylden for angrebet tirsdag. Det var rettet mod Afghanistans højesteret i Kabul.

Talibans talsmand, Zabiullah Mujahid, siger, at hans gruppe ikke har noget kendskab til angrebet. Tværtimod vil Taliban vil gøre alt for at finde de skyldige, lyder det.

Bomben eksploderede på en parkeringsplads ved domstolen. Derfor er en stor del af ofrene medarbejdere ved højesteretten.

Selvmordsbomben i Kabul kom, kun få timer efter at en vejsidebombe dræbte en højtstående embedsmand i Farah-provinsen i den vestlige del af Afghanistan.