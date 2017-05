Sejrherre i Slesvig-Holsten går efter Jamaica-regering

Kort før midnat viste prognoserne, at CDU med 32 procent af stemmerne først og fremmest lykkedes med at vælte den siddende regering, ledet af socialdemokraterne fra SPD.

Søndagens delstatsvalg i Slesvig-Holsten blev en stor triumf for Daniel Günther, der var spidskandidat for Angela Merkels konservative CDU-parti.

Samtidig sidder Günther nu med trumferne i forhold til at danne en ny regering med sig selv for bordenden.

Og står det til ham selv, bliver der tale om en såkaldt Jamaica-koalition, opkaldt efter farverne på de tre partier, der skal deles om magten - som samtidig er farverne i det jamaicanske flag.

Det er foruden CDU (sort) også det liberale parti FDP (gul) og De Grønne (grøn).

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg har FDP som ønskepartner, men jeg står altid til rådighed for samtaler med De Grønne, lød det fra Günther efter valgsejren ifølge ARD.

For det danske mindretalsparti SSW blev valget en skuffelse.

Fra at have vundet 4,6 procent af stemmerne for fem år siden, opnåede partiets denne gang kun 3,5 procent af stemmerne.

- Det er i orden. Selv om vi gik tilbage, så er det stadig et af de bedste valgresultater i partiets historie, og vi ser ud til at beholde vores tre mandater, siger spidskandidat Lars Harms i et interview med Flensborg Avis.

Han og SSW forbereder sig nu på en ny periode som oppositionsparti, efter at man i den netop overståede valgperiode har siddet i regering for første gang.

SPD og den formentlig snart forhenværende ministerpræsident, Torsten Albig, må også forberede sig på at aflevere regeringsmagten.

Partiet mistede mere end fire procentpoint, og det er ikke kun et nederlag for Albig, men også for partiets leder på landsplan, Martin Schulz.

Siden han i januar blev udnævnt som SPD's bud på en ny forbundskansler, har partiet tabt delstatsvalgene i Saarland og Slesvig-Holsten.

En ny fiasko om en uge i Nordrhein-Westfalen vil for alvor være et leverstød til Angela Merkels udfordrer.