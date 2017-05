Schweizerne stemmer grøn energi ind og slidt atomkraft ud

Et flertal af de schweiziske vælgere støtter en gradvis udfasning af landets aldrende atomkraftværker til fordel for grøn energi.

Reformen har været undervejs lige siden ulykken på atomkraftværket Fukushima i marts 2011. Efter ulykken i Japan besluttede Schweiz' regering at udfase landets atomreaktorer.

Atomenergien skal erstattes af forskellige vedvarende energikilder: Vand, sol, vind, geotermisk energi og biomasse.

Med flertallet ved folkeafstemningen kan Schweiz igangsætte omlægningen fra januar 2018.

- Det er en historisk dag for landet, siger Adèle Thorens Goumaz fra Det Grønne Parti til kanalen RTS.

Hun mener, at det "vil bringe Schweiz ind i det 21. århundrede".

Energireformerne kunne dog ikke fange den helt store interesse. 42,3 procent af vælgerne stemte.

Selv om valgdeltagelsen ligger i den lave ende, falder den inden for gennemsnittet af de seneste to års folkeafstemninger i Schweiz, hvor man praktiserer denne form for direkte demokrati.

Regeringen har fremlagt en energiplan frem mod år 2050. Den omfatter en afvikling af fem aldrende reaktorer, som leverer en tredjedel af landets forbrug af elektricitet.

Sidste år stemte vælgerne nej til at sætte fart i afviklingen af atomkraft. Havde de stemt ja, ville man kunne lukke tre af de fem reaktorer allerede i år.

I parlamentet er der bred støtte til energireformen. Men ikke i landets største parti, Det Schweiziske Folkeparti (SVP).

Partiet mener, at det bliver for dyrt at udfase atomkraft. Desuden vil det skade naturen at satse på grøn energi, når man bygger vindturbiner og solpaneler, lyder det.