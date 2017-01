Saudisk politi ved det sted i den hellige by Medina, hvor et selvmordsangreb i juli ramte en af sikkerhedsstyrkernes bygninger og en moské. (Arkivfoto)

Saudisk politi dræber to formodede IS-militante

De to mænd var mistænkt for at have fremstillet bomber, der skulle have været brugt til angreb i landet, oplyser indenrigsministeriet.

Politiet i Saudi-Arabien har skudt og dræbt to mænd, der mistænkes for at tilhøre den militante gruppe Islamisk Stat.

Den ene af de to dræbte mænd var i forvejen eftersøgt for sin formodede rolle i flere dødelige angreb i Saudi-Arabien.

Blandt andet skal han have været involveret i et angreb mod et hovedkvarter for landets sikkerhedsstyrker i 2015 og mod Profetens Moské i den hellige by Medina i juli. Islamisk Stat tog skylden for førstnævnte angreb.

De formodede jihadister var blevet sporet til en adresse i den nordlige del af Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. Her foretog politiet en razzia.

- De blev opfordret til at overgive sig. Derpå åbnede de i stor stil ild mod sikkerhedsstyrkerne og forsøgte på denne måde at undslippe, siger en talsmand for indenrigsministeriet.

Politiet skød tilbage og dræbte begge mænd. Under skudvekslingen blev en politimand lettere såret.

En ransagning af huset afslørede blandt andet en bombe og to bombebælter, der var klar til brug, meddeler indenrigsministeriet.