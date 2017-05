Saudisk konge gav hånd til Trump og førstedame

Trump skal søndag tale til et halvt hundrede arabiske og muslimske politiske ledere i det ultrakonservative kongedømme.

Trump er på den første del af turen ledsaget af sin første datter og rådgiver, Ivanka Trump, og sin svigersøn, Jared Kushner.

Under sit besøg i Saudi-Arabien vil den amerikanske leder forsøge at opmuntre staterne ved Den Persiske Bugt til at danne en Nato-lignende styrke for Mellemøsten. Det siger højtstående kilder i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der var forud for Trumps ankomst tale om, at Sudans præsident, Omar al-Bashir, som er eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag for krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden, ville være til stede ved topmødet i Saudi-Arabien.

Amerikanerne var imod hans tilstedeværelse, og Bashir meddelte fredag, at han ikke ville komme til Saudi-Arabien.

Bashir har undgået anholdelse, siden han blev efterlyst i Haag i 2009. Han er anklaget for krigsforbrydelser i den vestlige sudanesiske region, Darfur, hvor op mod 400.000 mennesker mistede livet fra 2003 til 2010. To til tre millioner mennesker blev fordrevet.