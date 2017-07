Saudiarabisk politi anholder kvinde efter video i miniskørt

Kvinden blev anholdt af politiet i Riyadh for at bære "uanstændig påklædning" i strid med islamisk skik.

En kvinde i Saudi-Arabien er blevet anholdt for at slentre rundt iført miniskørt og mavebluse på et offentligt sted i det konservative kongedømme.

Historien kom frem tirsdag, efter at en video af kvinden var spredt via sociale medier i weekenden.

Videoen, der dukkede op på Snapchat i weekenden, viser kvinden vandre rundt ved et gammelt fort i en landsby. Der er ingen andre i nærheden.

Landsbyen ligger i ørkenregionen Najd, som er en af landets meget konservative regioner. Efterfølgende ses kvinden på videoen sidde i ørkenen.

På sociale medier har brugere krævet kvinden anholdt. Mange er rasende over, at hun ser stort på ellers bredt respekterede regler om at bære en lang og løs kjole. Det gør både saudiarabere og turister.

De fleste kvinder i landet bærer desuden tørklæde og slør, som dækker ansigtet.

Den 31-årige tronarving skubber på for at få mere underholdning til folket. Kronprins Mohammed bin Salman forsøger at komme de unge i møde.

Over halvdelen af befolkningen i Saudi-Arabien er under 25 år.

I sidste uge besluttede regeringen, at piger får lov til at dyrke sport på skoler. De får også adgang til idrætstimer.

Samtidig har regeringen stækket det religiøse politis magt. Betjente fra styrken må ikke længere foretage anholdelser.