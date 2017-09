Saudi-Arabien og Qatar i ny krise efter strid om ord

Dermed fortsætter den tre måneder lange konflikt mellem Qatar og en række nabolande.

Tidligere fredag havde det statslige nyhedsbureau i Saudi-Arabien refereret, at en samtale mellem prinsen og emiren kunne føre til, at en forsoning var på vej.

- I forbindelse med opkaldet gav emiren fra Qatar udtryk for, at han ville skabe dialog og diskutere de krav, som de fire arabiske lande har stillet, for at sikre alle landenes interesse, skrev det statslige nyhedsbureau, SPA, om samtalen.

- Detaljerne vil bliver offentliggjort senere, når Saudi-Arabien er blevet enige med De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Egypten, skrev SPA.

Men kort tid efter meldte SPA så, at alt tale om, at parterne skulle nærme sig hinanden, igen var aflyst.

- Hvad der bliver skrevet af nyhedsbureauet fra Qatar er en fortsættelse af myndighederne i Qatars fordrejning af fakta, skriver SPA ifølge AFP og fastslår, at dialogen nu igen er afbrudt.

Saudi-Arabien beskylder sammen med Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain den lille ørkenstat for at skabe uro i regionen. Flere andre kritikere er kommet til siden.

Landene har afbrudt diplomatiske forbindelser til Qatar i juni, og dermed er det lille emirat i praksis isoleret i regionen. De beskylder Qatar for at støtte ekstremistiske grupper økonomisk.

Opkaldet mellem de to kommer samme dag som den amerikanske præsident, Donald Trump, har talt i telefon med lederne fra de enkelte lande.

I en erklæring fra Det Hvide Hus står der, at opkaldene fra Trump var en opfordring til at stå sammen for at sikre stabilitet i regionen og modstå truslen fra Iran.