Sarkozy risikerer tiltale for snyd midt i valgkampagne

- Anklagere ønsker alle de anklagede retsforfulgt, siger kilden til det franske nyhedsbureau.

En undersøgelsesdommer skal nu beslutte, om man vil følge anklagernes anbefalinger.

Sarkozy anklages for at have snydt med bogføringen på en måde, så han kunne bruge langt flere penge end tilladt på sin kampagne ved præsidentvalget i 2012.

Sagen involverer pr-firmaet Bygmalion, som stod for at organisere dele af Sarkozys kampagne. Bygmalion skal have begået snyd i større omfang.

Flere medarbejdere fra pr-firmaet har tilstået svindlen, og det samme gælder flere ledende medlemmer fra Sarkozys stab af kampagnefolk. Dog har ingen sagt, at Sarkozy selv kendte til ulovlighederne.

61-årige Sarkozy var præsident i Frankrig fra 2007 til 2012, hvor han tabte til den nuværende franske præsident, François Hollande.

Også Sarkozys regnskaber for valgkampen i 2007 har været genstand for kritik.

Det førte til efterforskning af politiet. Men den tidligere præsident blev efterfølgende frikendt.

I efterforskningen kom det frem, at Sarkozy telefonisk havde drøftet muligheden om at sikre et topjob til dommeren Gilbert Azibert til gengæld for informationer i en sag om finansieringen af hans valgkamp i 2007.

Det førte til anklager om korruption mod ekspræsidenten i juli 2014.