Säpo: Tusindvis af islamister bor i Sverige

- I 2010 var der ifølge en Säpo-rapport omkring 200 ekstremistiske islamister. Vi vil mene, at det er gået fra hundredvis til tusindvis, siger Thornberg, som er Säpos generaldirektør.

- Situationen er alvorlig. Det er en ny situation, som er blevet almindelig, siger han og tilføjer, at det er en historisk udfordring, at ekstremistmiljøerne vokser.

Den nye rapport omhandler både personer, som sympatiserer med ekstremistiske og voldeligt orienterede budskaber, og personer, der hjælper radikale, islamistgrupper med at rekruttere og indsamle penge.

- Koncentrationen er størst i Stockholm, Göteborg, Malmø og Örebro, skiver Säpo.

Thornberg betoner, at det kun er et fåtal, som både har hensigt og formåen til at begå terrorangreb.

- Årsagen til, at de ekstremistiske miljøer er vokset så meget, beror først og fremmest på propagandaen fra Islamisk Stat. Krigen i Irak og Syrien har samlet islamistiske ekstremister på en måde, som man ikke har set tidligere, pointerer Thornberg og fortsætter:

- Tidligere havde vi forskellige miljøer. Vi havde radikaliserede fra Nordafrika, Mellemøsten og Somalia, men de var helt adskilt fra hinanden.

Den nye situation betyder også, at Säpo får meget store mængder af informationer. I år har der været omkring 6000 efterretninger hver måned. For fem år siden var gennemsnittet 2000 per måned.

Det betyder også, at indsatsen for at forhindre angreb kræver, at der tænkes i nye baner.

- Tidligere planlagde terrorister deres angreb over længere tid. De kunne bruge måneder på at skaffe sig viden, uddannelse og kontakter til de rigtige. I dag ser vi, at nogen får en idé og måske køber to knive eller lejer en lastbil og kører ind i en folkemængde, siger Säpo-chef Anders Thornberg.