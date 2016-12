Sanktioner ventes at sende 96 russere ud af USA

Det drejer sig om diplomater og deres familier, som er blevet erklæret persona non grata i USA, oplyser en talskvinde for det russiske udenrigsministerium.

- Det er ikke kun diplomater, men også medlemmer af deres familier. I alt 96 mennesker, heriblandt børn i skolealderen og førskolealderen, siger talskvinden, Maria Sakarova.

De vil blive hentet i et russisk specialfly, der sendes til Washington for at flyve dem hjem, oplyser en kilde i præsidentens stab til Tass.

Begrundelsen er, at diplomaterne og deres familier har svært ved at købe flybilletter hjem, fordi mange afgange er udsolgt i tiden omkring nytår.

De 35 russiske diplomater fra ambassaden i Washington og konsulatet i San Francisco fik torsdag sammen med deres familier 72 timer til at forlade USA.

Baggrunden er, at USA beskylder Rusland for at have foretaget cyberangreb forud for det amerikanske præsidentvalg i år - og for derved at have blandet sig i valget.