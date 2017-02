Samuelsen vil forhindre at Ukraine drukner i globalt rod

- Overordnet kan det være et problem for Ukraine, at der er ekstremt mange konfliktområder i verden.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) mener at have fået bred opbakning blandt sine EU-kolleger til et initiativ, der skal sikre fornyet europæisk støtte til Ukraine - blandt andet ved meget snart at sikre ukrainere visumfri indrejse til EU.

- Derfor er der også risiko for, at det står lidt i skyggen, siger Samuelsen, der har været pennefører på et initiativ, som 14 EU-lande har skrevet under på i forbindelse med et EU udenrigsministermøde mandag i Bruxelles.

Initiativet kommer på et tidspunkt, hvor kampene i det østlige Ukraine de seneste uger er blusset op.

- Ukrainerne er ekstremt presset i øjeblikket, og der er for mange af deres ressourcer, der går til denne her konflikt i stedet for at få implementeret reformer og få dem til at virke, siger Samuelsen.

Den danske udenrigsminister understreger, at det ikke er op til Danmark og EU at løse ukrainernes problemer for dem.

Men i en tid, hvor verden også er optaget af problemer i blandt andet Tyrkiet, Syrien og Iran og skal finde ud af at tackle USA, Rusland og brexit, er det vigtigt at vise ukrainerne, at de ikke er glemt.

- Det er vigtigt i en situation, hvor der er usikkerhed i Ukraine og man er under stigende pres fra russisk side, at vi sender et klart signal fra europæisk side om, at vi står ved deres side.

- At vi holder fast i, at internationale spilleregler skal overholdes, og at det er ikke i orden, at storebror forgriber sig på lillebror, siger Samuelsen.

EU har i flere år ydet betydelig støtte til Ukraines reformproces og har blandt andet indført skrappe sanktioner mod Rusland efter den russiske invasion af Krim-halvøen i marts 2014.

EU-sanktionerne skal først formelt op til revision igen til juni i år.

Den ungarske udenrigsminister, Péter Szijjarto, har i forbindelse med mandagens EU-møde sagt, at sanktionerne har spillet fallit og ikke virker.

Men ifølge Samuelsen er det mest nuancer.

- Der blev ikke taget et forbehold. Der er ikke slinger i valsen. Jeg ved godt, at nogle enkelte lande ser lidt anderledes på det. Men vi har en linje, og der er ingen, der rokker båden.