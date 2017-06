Samuelsen: Succesrig kamp mod IS øger terrorrisiko i Europa

- En af teorierne går på, at jo mere vi vinder frem på landjorden, jo mere skal vi også være forberedt på, at der kommer nogle desperate anslag i den anden retning.

- For det er en måde at gøre opmærksom på sig selv på, siger han efter et møde med EU's udenrigsministre i Luxembourg mandag.

På mødet diskuterede ministrene da også bekæmpelsen af netop Islamisk Stat.

Her er fremtiden for Irak lige nu i fokus, fordi byen Mosul snart ventes at blive befriet for den islamistiske, militante organisation.

Den irakiske regering har anmodet EU om ekstra støtte til den irakiske sikkerhedssektor.

Men på mødet mellem ministrene blev det ikke endeligt besluttet, om en sådan hjælp skal gives.

I en pressemeddelelse lyder det, at EU overvejer at indsætte et rådgivningshold, der kan yde assistance.

Ifølge Anders Samuelsen lægges der dog fra dansk side vægt på, at det internationale samfund må træde til for at underbygge freden.

- Vi understreger fra dansk side, at vi skal være opmærksomme på, at en ting er at vinde krigen. En anden ting er at vinde freden, siger han.

Foruden terrorbekæmpelse og Irak diskuterede ministrene cybertrusler og forholdet mellem EU og Nato.

Samtidig har de netop påbegyndte brexit-forhandlinger ligget latent under hele dagens møde.

Men blandt ministrene er der ikke en klar fornemmelse for, hvordan forhandlingerne vil gå, siger Anders Samuelsen.

- Det er ikke til at forudse. Lige nu er det meget på overskriftsniveau, hvor alle siger, at de er interesseret i at finde en god løsning.

- De konkrete forhandlinger må vise, om det også holder, siger udenrigsministeren.