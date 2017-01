Samuelsen: Samarbejdet med Trump bliver usædvanligt

Det er spændende, hvad det vil betyde, at Donald Trump er USA's præsident, siger Danmarks udenrigsminister.

De kommende dage, uger og måneder vil øjnene fra Udenrigsministeriet i København være rettet mod USA. For ingen ved endnu, hvad det vil sige for Danmark, at Donald Trump fredag formelt er blevet USA's præsident.

- Det bliver selvfølgelig et usædvanligt samarbejde, for Donald Trump er en usædvanlig mand. Han agerer på mange måder anderledes, end vi har været vant til med (tidligere præsident, red.) Barack Obama.

- Derfor bliver det højst sandsynligt på den ene side et usædvanligt samarbejde, men jeg håber også, at det bliver et tæt og fortroligt samarbejde, siger Samuelsen.

Han har endnu ikke haft mulighed for at hilse på Donald Trump. Først og fremmest vil der nu blive arbejdet på at få et møde i stand med USA's nye udenrigsminister.

Derfor er det ifølge ham også svært at sige, hvordan forholdet mellem Danmark og USA kommer til at se ud fremover. Udenrigsministeren håber dog, at virkeligheden vil ændre på "Twitter-diplomatiet."

- Jeg forventer, at der er en virkelighed, som også omgiver en ny præsident. Uanset hvordan retorikken har været i forskellige tweets indtil i dag, siger Samuelsen, der hørte en åbning i den tale, Donald Trump holdt ved sin tiltrædelse.

- Der er fokus på, at USA kommer først. Sådan er det verden rundt. Man har sit eget folk nærmest. Men jeg hører ikke, at han vil lukke ned for alt.

- Hvis man lytter efter, synes jeg, at der er signaler om, at amerikanerne ikke vil trække sig tilbage fra alt, siger udenrigsministeren.