Vi skal have is i maven, siger udenrigsminister Anders Samuelsen, før Donald Trump fredag overtager posten som USA's nye præsident.

Samuelsen: Donald Trump er en usædvanlig mand

- Jeg tror, det vigtigste er, at vi har is i maven, siger Anders Samuelsen ved ankomsten til EU's udenrigsministermøde i Bruxelles.

I et interview, der er offentliggjort i britiske The Times og tyske Bild mandag, siger Trump blandt meget andet, at Storbritanniens EU-exit bliver "fantastisk".

Han tror samtidig, at flere EU-lande vil melde sig ud.

Den kommende amerikanske præsident kalder desuden Nato "forældet".

Trump siger også, at Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, begik en "meget katastrofal fejl" ved at åbne grænserne for flygtninge.

Anders Samuelsen siger, at nu må Donald Trump sætte sig i stolen i Det Hvide Hus, og så må Europa se, hvilken politik der vil blive ført.

- Vi skal lige afvente, at vi flytter os fra Twitter-diplomatiet og over til den virkelige politik, som er det, vi skal forholde os til, siger den danske udenrigsminister.

Samuelsen vil heller ikke kommentere, at Trump stik imod EU taler om at fjerne de amerikanske sanktioner mod Rusland, hvis USA kan lave gode aftaler med præsident Vladimir Putin.

- Han skal have lov at sætte sig i stolen, og så ser vi på, hvad der er virkelighed, og hvad der er Twitter-diplomati, siger udenrigsministeren.