Samuelsen: Dansk bistand skal skabe flere job i Afrika

Det siger han efter et udenrigsministermøde i Bruxelles. Her har EU-landene brugt en stor del af tiden på at forberede et topmøde med Afrika i november.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) overvejer at omlægge dansk udviklingsbistand, så der i fremtiden bliver lagt mere vægt på støtte til iværksættere.

Samtidig har seks unge afrikanere på dansk initiativ været i Bruxelles for at komme med forslag til, hvordan EU bedst kan give unge i Afrika håb for deres fremtid.

- Det, jeg vil bringe videre, er et budskab om, at det ikke er sikkert, at vi bruger vores udviklingspenge rigtigt i dag, siger Samuelsen.

- Mange af pengene går til institutioner og traditionelle udviklingsprojekter frem for der, hvor de måske kunne gøre en større forskel, siger han.

Samuelsen vil derfor undersøge, om danske de penge kan blive en større hjælp for afrikanske iværksættere, så der kan skabes flere job.

- Jeg tror på, at de har en pointe, siger den danske udenrigsminister efter mødet med de unge afrikanere.