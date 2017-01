Samsung-arving i Sydkorea er mistænkt i korruptionssag

Jay Y. Lee er en del af gruppens øverste ledelse.

Anklagemyndigheden i Seoul er ved at undersøge, hvorvidt Samsungs støtte til en virksomhed og fonde er knyttet til skandalerne omkring præsidentens omstridte veninde Choi Soon-sil.

Choi Soon-sil er mor til en sydkoreansk kvinde på 20 eller 21 år, som sidder varetægtsfængslet i Danmark.

Den 60-årige Choi er den centrale person i sagen omkring den suspenderede præsident Park Geun-hye, der afventer en rigsretssag.

Choi har kendt Park gennem fire årtier.

Hun bliver beskyldt for sammen med præsidenten at have afpresset landets store virksomheder til at støtte private organisationer, som støttede præsidentens politiske initiativer.

Blandt virksomhederne er Samsung Gruppen.

De sydkoreanske myndigheder har bedt om at få Chois datter udleveret fra Danmark. Sagen ligger hos rigsadvokaten.

Datteren har forklaret, at hun opholdt sig i Danmark, fordi hun er dressurrytter på højt plan. I den forbindelse har hun et samarbejde med et hestesportscenter i Vodskov.

De sydkoreanske myndigheder er ved at undersøge baggrunden for, at Samsung sponsorer kvindens ridesport.

I Sydkorea har anklagemyndigheden fokus på, hvorvidt Samsungs støtte til projekter er knyttet til en national pensionsfonds beslutning om at støtte en omstridt fusion af to virksomheder fra Samsung Gruppen i 2015.

En retssag mod Choi Soon-sil blev indledt sidst i oktober. Hun er anklaget for magtmisbrug og forsøg på svindel. Flere anklagepunkter er ved at blive rejst mod hende.

Choi nægter sig skyldig i anklagerne.

Den sydkoreanske anklagemyndighed undersøger også, hvorvidt Samsung - Sydkoreas største konglomerat - har taget imod tjenester fra Choi og Park til gengæld for den økonomiske støtte.