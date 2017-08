Sammenstød om sydstatsgeneral - Virginia sat i nødretstilstand

Auliffe skriver på Twitter, at det sker som "et svar på volden" og for at give statens politi og sikkerhedsstyrker mulighed for at gribe ind.

De højreorienterede grupper raser over en beslutning om at fjerne en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee - en markant officer under den amerikanske borgerkrig.

Sydstaterne gik i krig i 1861 for retten til at have sorte slaver. De tabte krigen til nordstaterne.

Lee står opstillet i en park i byen. Tidligere i år besluttede byrådet at fjerne statuen.

Hundredvis af mennesker stod opstillet over for hinanden lørdag formiddag (eftermiddag dansk tid). Der lød skrig og råben, blev uddelt knytnæveslag og kastet med flasker, da de hvide nationalister forsøgte at presse sig forbi moddemonstranterne.

De talte blandt andet medlemmer af Ku Klux Klan og den såkaldte alt-right-bevægelse, som præsident Donald Trumps nærmeste rådgiver, Steve Bannon, har stået i spidsen for.

Flere af dem var mødt op i uniformer og bar skjolde. De bar også åbent skydevåben.

Jason Keller, der er en højreorienteret blogger, siger, at de havde planlagt en "pro-hvid" demonstration for at protestere mod, at general Lee skal fjernes fra parken i bymidten.

Charlottesville ligger cirka 160 kilometer fra hovedstaden Washington.