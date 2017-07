Salvador Dalis lig graves op for at afgøre faderskabssag

Den spanske kunstner Salvador Dali har været død i godt 28 år. Det er blevet antaget, at han døde barnløs, men nu skal det opklares, om han alligevel har efterladt sig et barn.

Hun påstår, at hendes mor havde et forhold til kunstneren, da moren arbejdede i Port Lligat nær Dalis fødeby, Figueres.

Salvador Dali boede i den lille fiskerby i en årrække, og det skal have været i denne periode, at han gjorde Maria Pilar Abels mor gravid.

Maria Pilar Abel har i årevis hævdet, at hendes far er den berømte kunstner, som er kendt for sine surrealistiske værker og aparte liv.

Men kendere af Dali er skeptiske.

Ian Gibson, der har skrevet en biografi om Salvador Dali, har skrevet i avisen El Pais, at han tvivler.

For Dali var skruet sådan sammen, at han foretrak at iagttage sex frem for at dyrke det.

Gibson noterer også, at den excentriske Dali ikke kunne holde ud, at andre end hans mangeårige kone, Gala, rørte ved ham.

Salvador Dali-stiftelsen forsøger at forhindre, at gravfreden forstyrres på Salvador Dali-museet i Figueres i det nordøstlige Spanien, hvor han er begravet.

Stiftelsen har appelleret beslutningen om at grave ham op. Denne appelsag er ikke afgjort endnu, men i forrige uge fastsatte en domstol i Barcelona datoen og tidspunktet for udgravningen.

Maria Pilar Abel siger, at hun ikke er ude efter nogen arv.

- Jeg vil først og fremmest bare have min identitet.

Hun fortæller, at det var hendes bedstemor, der fortalte hende, at hendes far er Salvador Dali. Det skete, da hun var omkring syv år.

Moren indrømmede det angiveligt først langt senere.

Den spanske kunstners grav åbnes torsdag klokken 9.30.