Saddam Hussein i sine sidste sekunder. Det er fredag ti år siden, at den tidligere diktator blev hængt.

Saddam hjemsøger stadig Washington ti år efter sin død

Allerede dengang vidste daværende præsident i USA, George W. Bush, at invasionen af Irak ikke havde bragt de ønskede forandringer med sig.

Det til trods har planerne for demokrati og stabilitet i Mellemøsten stadig lange udsigter.

Fredag er det ti år siden, at den irakiske diktator Saddam Hussein blev hængt i Bagdad.

- Mange svære valg og hårde ofringer ligger forude. Sikkerheden og trygheden hos det amerikanske folk kræver, at vi ikke slækker på at sikre Iraks unge demokrati, sagde Bush.

På det tidspunkt havde krigen allerede kostet 3000 amerikanere livet.

Det demokratiske Irak, som Bush forestillede sig, blev ikke andet end en drøm. Amerikanerne har således ikke formået at få sat en stopper for den sekteriske vold i landet.

Minoriteten af sunnimuslimer, som engang var ved magten i landet, har i stigende grad distanceret sig fra den shiamuslimske regering.

Det er blandt andet det indgroede had mellem disse to grupper, der har hjulpet den militante, ekstremistiske gruppe Islamisk Stat til at få styrke.

Mere end 5000 amerikanske soldater er stadig til stede i Irak, hvor de yder støtte til den irakiske hær, der stadig ikke er i stand til at føre en selvstændig krig mod radikale ekstremister.

Den amerikanske offentlighed, der engang gav sin støtte til invasionen i 2003, er stadig ved at komme sig over den traumatiske krig.

Fejltagelserne i Irak har været stærkt medvirkende til, at den amerikanske præsident, Barack Obama, ikke ville gå i frontalkrig med Syriens præsident, Bashar al-Assad.

Imens har Obamas efterfølger, Donald Trump, bygget en stor del af sin valgkampagne på, at USA aldrig mere vil deltage i en krig, der ifølge ham har til formål at afsætte et styre eller opbygge en anden nation.

Mere end et årti efter invasionen forsøger amerikanerne stadig at finde ud af, hvad der gik galt i Irak.

John Nixon, den første CIA-analytiker, der afhørte Saddam Hussein, siger i en ny bog, at amerikanske myndigheder og Det Hvide Hus havde forkerte forestillinger om den irakiske leder.

I sine sidste år af sin regeringstid var Saddam Hussein "uden viden om, hvad der skete i Irak, skrev Nixon for nylig i en klumme, før han torsdag udgiver sin bog om forhørene af Saddam Hussein.