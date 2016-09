Artiklen: Såret kvinde fra mulig terrorplan i Paris støtter IS

Kvinden blev skudt og såret under anholdelsen torsdag aften, efter at hun ifølge øjenvidner havde såret en politimand med en kniv.

I alt tre mistænkte kvinder i alderen 39, 23 og 19 år blev anholdt torsdag, hvor de ifølge Indenrigsministeriet forberedte "nye voldelige aktioner, som var umiddelbart forestående".

Den kvinde, som blev såret af skud, er datter af den kvinde, som ejer bilen. Den sårede har ifølge efterretningskilder svoret troskab til IS.

En lokal indbygger, som iagttog de tre kvinder før anholdelserne i Boussy-Saint-Antoine syd for Paris, siger, at "de virkede ængstelige og så sig over skulderen hele tiden."

Da politiet gik hen til dem, trak den ene unge kvinde en kniv og stak en politimand i maven. Det fortæller den 21-årige Joachim Fortes Sanchez, som overværede anholdelserne.

Fire personer - to brødre og deres kærester - er tidligere blevet anholdt, så der er nu i alt syv anholdte.

En ansat på en bar alarmerede politiet søndag, da han opdagede bilen, der ikke havde nummerplader på.

På bagsædet kunne han se, at der lå en gasflaske. Det viste sig senere, at der var yderligere fem gasflasker i bilen, der også indeholdt tre flasker med benzin.

Frankrig er i højeste alarmberedskab, efter at en række angreb har ramt landet de seneste år.

130 mennesker blev i november sidste år dræbt i en række næsten samtidige angreb mod et spillested, et stadion og flere restaurationer i Paris.

I juli angreb en mand i en 19 ton tung lastbil strandpromenaden i Nice. Tusindvis af mennesker havde samlet sig for at se fyrværkeri på Frankrigs nationaldag og var på vej væk fra stranden, da lastbilen kørte ind i menneskemængden. Her blev 86 dræbt.