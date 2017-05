S vil give Europa-Parlamentet mere magt i undersøgelser

Europa-Parlamentet skal fremover have mere magt, når det nedsætter udvalg for at undersøge skandaler.

Han er inspireret af de langt mere effektive undersøgelser, som amerikanske politikere med større beføjelser er i stand til at gennemføre i Washington.

- Problemet er, at de personer, vi får i høring i Europa-Parlamentet, ikke er under vidneansvar. Så de kan ikke bagefter blive holdt juridisk ansvarlige, siger Kofod.

- Vi kan heller ikke tvinge folk til at møde op, siger han.

Og det har vist sig at være et problem under parlamentets kulegravning af den skattesnyd og hvidvask af penge, som de såkaldte Panama-papirer har afsløret.

- Det er et problem, som vi gentagne gange løber ind i, siger han.

Det er både repræsentanter for EU-landenes regeringer, banker og advokatfirmaer, der ikke har ønsket at stille op i undersøgelsesudvalget.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har tirsdag i Bruxelles været til høring i udvalget, uden at der kom meget nyt frem.

Juncker siger, at han går ind for fair skattekonkurrence. Og han indrømmer, at fortidens politik ikke altid blev ført på den måde.

Men i dag står han i spidsen for en EU-kommission, der med økonomi- og skattekommissær Pierre Moscovici og konkurrencekommissær Margrethe Vestager går forrest i kampen mod skatteunddragelse.

- Vi vil sætte en stopper for unfair skatteunddragelse, siger Juncker.

- Virksomheder skal betale deres skat, hvor de tjener deres penge, siger han.

Men den tyske socialdemokrat Peter Simon siger, at han har svært ved at forklare sine vælgere, at det er den kamp, Junckers EU-kommission kæmper.

- For dit navn er direkte forbundet med et system, hvor et land har besluttet sig for at blive rigt på en forretningsmodel med statsorganiseret skatteunddragelse, siger Peter Simon til Juncker under høringen.

- Det er det udbredte indtryk i Europa, siger han.