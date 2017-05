S: USA's lederskab svækkes hvis landet dropper klimaaftale

- Det handler om kloden, vores klima, og hvordan vi kan sikre, at der også er en verden til vores børn, børnebørn og oldebørn, siger han.

- Det her vil få stor betydning for mulighederne for at sætte ind imod klimaforandringer, og det er helt ulykkeligt, at præsident Trump er nået frem til den konklusion, tilføjer Nicolai Wammen.

Det er endnu ikke bekræftet fra officielt hold, at amerikanerne trækker sig. Parisaftalen lægger op til, at klodens opvarmning skal holdes under maksimalt 1,5-2 grader i forhold til det førindustrielle niveau.

I et tweet skriver Trump, at han vil offentliggøre sin beslutning om Parisaftalen i løbet af de kommende dage.

Hvis præsidenten hiver tæppet væk under aftalen, som tidligere præsident Barack Obama var med til at vedtage i 2015, vil det svække USA's troværdighed og lederskab, mener den politiske ordfører.

Derfor er det vigtigt, at EU "klart markerer", at USA's beslutning er forkert, påpeger Nicolai Wammen.

- Og at EU fortsat vil holde den grønne fane meget højt - også i samarbejde med USA, siger han.

- Fra dansk side forventer jeg, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), når han får lejlighed til det, vil præsentere over for Donald Trump, at det her set med danske øjne er en afgørende forkert beslutning.

Også Dansk Industri har en klar opfordring til både den danske regering og de europæiske ledere, hvis Trump dropper aftalen.

Bak op om den afgørende internationale indsats for klimaet og fasthold et pres på den amerikanske regering, lyder det.

- Nu er det vigtigt, at de resterende lande i Parisaftalen bevarer roen og fastholder den politiske støtte, siger direktør Tine Roed i en skriftlig kommentar.