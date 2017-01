Ryan beroliger indvandrere på jagt efter amerikansk drøm

- Vi fokuserer på fysisk at sikre grænsen, for at vi kan lukke dem, der kommer fra terroristlande for at gøre skade på os, ude, siger Paul Ryan.

Han tilføjer om de "papirløse" indvandrere, der er kommet til USA ulovligt med deres forældre, og som fik arbejdstilladelser af præsident Barack Obama:

- De skal ikke bekymre sig.

Washington Post skrev tidligere onsdag, at Det Hvide Hus forsøger at finde ud af, hvad man skal gøre ved programmet Daca, der blev indført af Barack Obama.

Daca giver papirløse indvandrere, der er kommet til USA som børn, en vis beskyttelse mod at blive deporteret. Desuden gav Obama midlertidige arbejdstilladelser til papirløse indvandrere.

Men Trump har under valgkampen lovet at sløjfe Daca. Noget der altså ifølge Ryan ikke kommer til at blive et fokus for USA's nye regering.

Den nye præsident har slået hårdt ned på indvandring i sine første dage - noget han lovede at gøre under den amerikanske valgkamp.

Det Hvide Hus oplyste onsdag, at man vil opføre en mur mod Mexico for at stoppe import af ulovlige stoffer og ulovlig indvandring.

- Den hidtil usete stigning i ulovlige migranter fra Mellemamerika skader både Mexico og USA, sagde Trump ifølge Reuters.

Trump underskrev onsdag en ordre om, at byer og delstater, der huser mange indvandrere uden opholdstilladelse, og som ikke samarbejder med føderale myndigheder om indsatser mod ulovlig indvandring, vil miste støtte fra de føderale kasser.