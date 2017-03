Russiske kampfly baner vej mod Aleppos livgivende brønd

Det rapporterer Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), som fra Storbritannien overvåger konflikten via et netværk i Syrien.

Syriens hær nærmer sig en Islamisk Stat-kontrolleret landsby, hvor et vigtigt pumpeanlæg og vandforsyning til storbyen Aleppo er placeret.

De militære fremskridt mod al-Khafsa er sket med støtte fra russiske kampfly, der har kastet bomber i området øst for Aleppo.

De syriske styrker nærmer sig ifølge SOHR også den militære luftbase al-Jarrah.

En syrisk militærkilde siger, at hæren er "meget tæt" på begge mål.

Beboere i Aleppo har været uden fast vandforsyning i over en måned, efter at Islamisk Stat har lukket for hanerne.

Styret i Syrien genvandt i december sidste år kontrollen over Aleppo efter en storstilet offensiv mod forskellige oprørere i byen.

Den seneste tid er IS trængt i defensiven flere steder i det krigshærgede land.

Mandag lød det fra kurdiske styrker, at en koalition af militser havde afskåret den ekstremistiske gruppes veje til højborgen Raqqa - bortset fra en enkelt.

Det skulle ifølge SOHR betyde, at IS kun kan forlade Raqqa mod syd over floden Eufrat, der løber i udkanten af byen.

Den kurdisk-arabiske alliance De Syriske Demokratiske Styrker (SDF), som støttes af USA, omfatter også kurdiske YPG.

For nylig måtte ekstremisterne desuden trække sig fra den historiske by Palmyra. Den ligger 200 kilometer syd for Raqqa.

Palmyra er kendt for sine oldtidsruiner, der er på Unescos liste over verdens naturarv.

Byen har været skiftevis på Islamisk Stats og den syriske regerings hænder siden maj 2015, da IS første gang indtog byen.

Krigen i Syrien har stået på siden marts 2011. Den går dermed ind i sit syvende år.