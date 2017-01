Russiske diplomater er nu smidt ud af USA

Flere medier skriver, at et russisk specialfly blev fløjet til Dulles International Airport i Washington, hvor diplomaterne og deres familier fløj hjem fra.

Hjemsendelsen af diplomaterne sker, efter at den russiske efterretningstjeneste angiveligt har hacket sig ind i Det Demokratiske Partis computersystemer.

I to år skulle den russiske efterretningstjeneste have tappet oplysninger og angrebet mere end 1000 amerikanere.

Russerne skulle have samlet fortroligt materiale om Det Demokratiske Parti, og have sendt det til flere medier. FBI og Homeland Securitiy døbte angrebet "Grizzly Steppe" i en rapport, de udgav 29. december.

Det var i forbindelse med offentliggørelsen af denne rapport, at Barack Obama valgte at udvise de russiske diplomater.

Russerne nægter at stå bag den omtalte hacking.

Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, har i sinde at mødes med efterretningstjenesten i denne uge for at blive klogere på situationen. Men Trump har samtidig nedtonet sagen og sagt, at det er vigtigt at komme videre.

Samtidig har Donald Trump i rosende vendinger omtalt Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans ageren i sagen. Vladimir Putin har afvist at sende amerikanske statsborgere ud af Rusland for at gengælde sanktionerne mod Rusland.