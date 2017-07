Russiske Lavrov kritiserer USA for røveri ved højlys dag

Striden handler om, at USA's afgående præsident, Barack Obama, i december beordrede to russiske diplomatiske ejendomme beslaglagt. Samtidig blev 35 russiske diplomater udvist.

USA's forsøg på at stille betingelser for at levere beslaglagt russisk ejendom tilbage er ifølge den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, det samme som "røveri ved højlys dag".

Det skete med beskyldninger om, at Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg.

Rusland siger, at meget nu afhænger af, hvad der kommer ud af et møde i Washington. Det finder sted sent mandag mellem russiske og amerikanske forhandlere.

Lavrov, som mandag besøgte Hviderusland, blev også citeret for at tale om "antirussiske følelser i USA. Han siger, at de forhindrer et internationalt russisk-amerikansk samarbejde.

En russisk talsmand i Moskva siger, at det er "fuldstændigt uacceptabelt, at amerikanerne stiller betingelser for at lever ejendommene tilbage.

Ifølge Izvestia har Rusland haft overvejelser om at overtage to amerikanske diplomatiske ejendomme i Moskva og Sankt Petersborg. Rusland overvejer også at udvise omkring 30 amerikanske diplomater, skriver avisen.

Amerikanske efterretningstjenester har konkluderet, at Rusland stod bag hacking i forbindelse med USA's præsidentvalg.