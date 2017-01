Russisk udenrigsminister vil tale atomvåben med Trump

På et stort årligt pressemøde siger den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, ifølge Reuters, at han venter en dialog med den nye Trump-administration om strategisk stabilitet - blandt andet om atomvåben.

- Amerikanske efterretningsorganer, som har forsøgt at bevise, at den kommende præsident, Donald Trump, havde forbindelser til Rusland, har trukket en nitte og burde fyres, siger han.

Den russiske udenrigsminister kalder samtidig en tidligere britisk efterretningsagent, som skrev en rapport om Trumps påståede forbindelser til Rusland, for en charlatan.

Lavrov rækker samtidig hånden ud til Trump, som han ønsker en dialog med om nedrustning.

- Vi er parate til at tale med Trump-administrationen om overlydsvåben, amerikansk missilskjold i Europa, rumvåben og atomprøvesprængninger, siger Lavrov.

Trump har tidligere udtalt sig om nedrustning af atomvåben til gengæld for en ophævelse af sanktioner indført mod Moskva i forbindelse med konflikten i Ukraine.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, sagde mandag, at Rusland vil vente med at kommentere udspillet fra Trump, indtil han er indsat som præsident.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Rusland ligesom Trump opfatter Nato som forældet, siger Peskov, at Moskva længe har givet udtryk for den holdning.

Han understreger samtidig, at Rusland finder indsættelsen af Nato-styrker i de baltiske stater for "en dårlig idé". Han siger samtidig, at spændinger tager til på Balkan.

- EU må formindske spændingerne på Balkan, siger den russiske udenrigsminister.