Russisk regeringskilde: Putin ventes at deltage i G20

- Det er Putins plan at deltage i G20-topmødet i Tyskland i juli, siger en talsmand for Kreml, Jurij Usjakov.

Russiske regeringskilder siger, at præsident Vladimir Putin ventes at deltage i G20-topmødet i Tyskland i juli.

Usjakov siger samtidig, at der ikke for øjeblikket bliver ført drøftelser om, hvornår et topmøde skal finde sted mellem USA's præsident, Donald Trump, og Putin.

Slovenien har tilbudt at være vært for et topmøde mellem Trump og Putin, men dette er endnu ikke blevet drøftet mellem USA og Rusland.

Trump kommer også til Europa i maj, hvor der er Nato-topmøde i Bruxelles.

G20 udspringer af G6-samarbejdet mellem USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Japan, der siden 1975 har holdt uformelle møder om fælles økonomiske udfordringer.

De 19 medlemslande ud over EU er: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Sydkorea, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Tyrkiet, Storbritannien og USA.