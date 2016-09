Russisk redaktør: Putins popularitet skyldes zar-status

Hun siger til den amerikanske netavis The Daily Beast, at "den store opbakning ikke er til personen Putin, men til zaren".

- Hvis der i morgen kom en anden leder, så ville vi hurtigt se de samme popularitetstal. Flertallet vil bakke op bag den zar, som sidder på tronen, siger Olga Bitjkova.

Trump har underbygget sin påstand med, at Putin støttes af 82 procent af vælgerne, mens kun 51 procent af de amerikanske vælgere støtter Barack Obama.

Men i modsætning til Obama har Putin ikke stået over for en politisk rival, og den russiske befolkning har ikke haft chancen for at se deres leder i en åben debat med en modstand eller kritiker, siden han kom til magten i 1999.

Ruslands eneste uafhængige meningsmålingsinstitut, Levada Center, har i rundspørger, som i modsætning til andre også har spørgsmål om korruption, påvist, at "25-28 procent af russerne mener, at Putin er korrupt."

Op mod 30 procent siger dog, at de er ligeglade med, om de har en korrupt præsident, hvis blot de har det bedre materielt.

Centerets leder, Lev Gudkov, er enig i, at Obamas og Putins popularitetstal ikke umiddelbart tåler nogen sammenligning.

- Trump har ret med hensyn til Putin, men det hører nødvendigvis med, at hans popularitet ikke har noget at gøre med hans resultater eller kærlighed eller sympati for ham i offentligheden, siger Lev Gudkov.

- 82 procent af russerne støtter, at Putin får folk til at føle sig stolte af Rusland efter Sovjetunionens opløsning, siger han.