Russisk oppositionspolitiker anholdt kort før demonstration

Den planlagte demonstration er en del af Navalnijs kampagne mod det russiske styre, som han anklager for korruption.

I et andet tweet skriver en talsperson for politikeren, at strømmen er blevet slukket i Navalnijs kontor. Dermed blev en livesending fra kontoret stoppet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Derudover er et mindre antal demonstranter blevet tilbageholdt på nogenlunde samme tid som Navalnij ved en metroudgang, fortæller vidner til Reuters.

Der ventes op mod 50.000 demonstranter i Moskva. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Derudover ventes demonstrationer og protester ifølge nyhedsbureauet AP i omkring 200 andre byer i Rusland.

Navalnij vil stille op til præsidentembedet i 2018. Han blev anholdt under en protest mod korruption i landet i marts. Her sad han fængslet i to uger.

Den 41-årige forhenværende advokat er tidligere dømt for korruptionsanklager. Det vil sandsynligvis betyde, at han ikke ender på stemmesedlen næste år.