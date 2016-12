Russisk minister vil udvise 35 amerikanske diplomater

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, oplyser, at hans ministerium anbefaler præsident Vladimir Putin at udvise 35 amerikanske diplomater.

- Vi kan selvfølgelig ikke lade denne form for fornærmelse stå uimodsagt. En gensidig vekselvirkning er diplomatiets lov, siger Lavrov i en tv-transmitteret tale.

- Derfor har udenrigsministeriet præsenteret den russiske præsident for et forslag, der gør 31 medarbejdere på den amerikanske ambassade i Moskva til persona non grata. Det gælder også fire diplomater fra konsulatet i Sankt Petersborg.

Ifølge Lavrov bør de amerikanske diplomater være ude af Rusland senest 1. januar.

Der skal en underskrift fra præsident Putin til, før forslaget bliver gjort til et formelt modsvar på USA's beslutning.

De 35 russiske diplomater fra ambassaden i Washington og konsulatet i San Francisco fik torsdag sammen med deres familier 72 timer til at forlade USA.

Den amerikanske præsident, Barack Obama, beordrede dem udvist, mistænkt for at være spioner. Samtidig indførte han sanktioner mod to russiske efterretningstjenester.

- Disse tiltag kommer efter gentagne private og offentlige advarsler, som vi har givet den russiske regering, sagde Obama.

Han betegnede det som en "nødvendig og passende respons på bestræbelser på at skade amerikanske interesser".

USA beskylder Rusland for at have foretaget cyberangreb forud for det amerikanske præsidentvalg i år - og for derved at have blandet sig i valget.

Det afviser Sergej Lavrov dog blankt fredag og kalder påstanden for udokumenteret.

Allerede torsdag meddelte Rusland prompte, at russerne vil gengælde de amerikanske sanktioner og udvisninger.