Russisk militær hævder at have dræbt IS-topleder

Det russiske forsvarsministerium siger ifølge Reuters i en erklæring, at et russiske Su-34 krigsfly tirsdag dræbte op mod 40 krigere fra IS - deriblandt Abu Mohamed al-Adnani.

Ruslands militær siger, at det var ved et russisk luftangreb, at det ledende medlem af Islamisk Stat, Abu Mohamed al-Adnani, blev dræbt, efter at den amerikanskledede koalition havde forsøgt at ramme ham.

Ifølge de russiske oplysninger fandt angrebet sted i Maaratat-Umm Khaush i Aleppo provinsen.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har "adskillige efterretningskanaler" bekræftet oplysningerne om, hvordan Adnani blev dræbt.

Ifølge rapporterne fra den ekstremistiske gruppes eget nyhedsorgan Amaq blev Mohammad al-Adnani dræbt, da han inspicerede militære operationer i Aleppo-området.

- Efter en rejse fyldt med ofre og kamp mod ikke-troende har den ædle syriske ridder, Abu Mohammed al-Adnani sluttet sig til kolonne af martyrledere, skriver IS.

Ved angrebet mistede Islamisk Stat den person, som ledede angreb uden for Irak og Syrien. Den 39-årige Mohammad al-Adnani, som var den officielle talsmand for IS, har været nævnt som en potentiel efterfølger til IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi.

Adnani stod for Islamisk Stats propagandavideoer - blandt andet brutale, som bevægelsen har udsendt for at tiltrække nye tilhængere.

Han opfordrede til nye angreb mod Vesten i den hellige ramadanmåned. Det menes, at han spillede en vigtig rolle for at få placeret IS i blandt andet Paris og Bruxelles.

USA har ikke officielt bekræftet, at den markante IS-leder er blevet dræbt.

Adnani kommer fra Idlib-provinsen i Syrien. Oprindeligt havde han svoret troskab til al-Qaeda. Han har tidligere været amerikansk krigsfange i Irak, oplyser tænketanken Brookings Institution ifølge Reuters.

Islamisk Stat taber både terræn i Irak og Syrien. I Irak forbereder sikkerhedsstyrkerne en offensiv for at genindtage storbyen Mosul fra Islamisk Stat.