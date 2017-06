Russisk kampfly i luften for at møde norsk fly over Barentshavet

Rusland sendte tirsdag et MiG-31 kampfly på vingerne for at møde et norsk patruljefly over Barentshavet i en episode, som beskrives som normal af det norske militær.

- Der har været et norsk Orion-fly i området over Barentshavet, hvilket sker adskillige gange hver uge. Det var en flyvning i internationalt luftrum, siger oberstløjtnant Ivar Moen, som er talsmand for Norges væbnede styrker.