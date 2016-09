Russisk kampfly er tre meter fra USA-fly over Sortehavet

Et russisk kampfly har fløjet faretruende tæt på et amerikansk spionfly over Sortehavet med kun tre meter mellem vingespidserne.

Den amerikanske embedsmand fortæller, at det russiske fly, en SU-27 Flanker, i første omgang havde fløjet med 10 meters afstand til det bemandede amerikanske fly af typen P-8A Poseidon. Flyene befandt sig i internationalt luftrum.

Men gradvist nærmede det russiske fly sig.

- Under flyaktionen, som varede cirka 19 minutter, opretholdt SU-27 i første omgang en distance mellem flyene på 30 fod, og der blev så afkortet til 10 fod i forhold til P-8A, og det anses for usikkert og uprofessionelt, siger han.

Den russiske regering afviser, at det har gjort noget forkert. Flyafvisningen blev gennemført "i streng overensstemmelse med internationale regler", fordi amerikanerne forsøgte at udspionere russiske militærøvelser, hedder det.

Den amerikanske embedsmand fortæller, at amerikanske fly rutinemæssigt er tæt på russiske fly over Sortehavet, og at sikkerheden plejer at være i orden, når de to landes fly er tæt på hinanden.