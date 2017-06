Russisk Putin-kritiker udelukkes formelt fra præsidentvalg

Den russiske oppositionspolitiker og Putin-kritiker Aleksej Navalnij er formelt udelukket fra at stille op i det kommende russiske præsidentvalg i 2018.

Den henviser til en betinget dom for underslæb på fem års fængsel. Det hører i Rusland til i kategorien af alvorlige forbrydelser.

Russiske politikere kan ikke stille op til et offentligt embede, hvis man er straffet for en alvorlig forbrydelse, før ti år efter at straffen er udstået.

Navalnij blev kendt skyldig i 2013.

I 2016 underkendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dommen.

Begrundelsen lød, at retssagen ikke var retfærdig over for Navalnij og hans forretningspartnere. De blev også dømt.

Lige meget nyttede det. Den russiske domstol genoptog sagen og kom frem til den samme dom i år.

Navalnij beskylder det nuværende russiske styre for at være korrupt.

Den 41-årige advokat mener selv, at han er valgbar.

Navalnij påpeger, at den femårige dom er betinget, og at han er ikke fængslet.

Han er allerede i gang med at registrere vælgere, så han kan stå på stemmesedlen i 2018. Putin ventes også at stille op igen. Han har dog ikke annonceret sit kandidatur endnu.

Navalnij forsøger i sin argumentation at slå på et bestemt afsnit af den russiske forfatning. Det går på, at alle, som ikke sidder i fængsel, er valgbare.

Navalnijs kampagnechef i Moskva siger:

- Forfatningen udelukker ikke Aleksej Navalnij fra at stille op til valg. Den centrale valgkommission forsøger med sin udtalelse at ødelægge kampagens momentum.

Oppositionspolitikeren afsoner lige nu en fængselsstraf på 25 dage for at stå bag en uautoriseret demonstration mod de siddende magthavere 12. juni.

Her blev flere end 1700 personer anholdt landet over.