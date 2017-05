Ruslands udenrigsminister besøger Trump i Det Hvide Hus

Trump har været i telefonisk kontakt med Ruslands præsident, Vladimir Putin, men de to ventes først at mødes ansigt til ansigt ved et G20-topmøde i Hamburg i juli.

Trump og Lavrov vil onsdag blandt andet drøfte situationen i Syrien, relationerne mellem USA og Rusland samt "andre globale temaer", oplyser kilderne.

Rusland står i modsætning til USA på den syriske præsident Bashar al-Assads side i den langvarige konflikt i Syrien.

Relationerne mellem de to stormagter forværredes, da USA i begyndelsen af april bombede en syrisk militærbase.

Angrebet var et svar på et angreb med kemiske våben i Syrien, som den amerikanske regering beskylder Assads regime for at stå bag.