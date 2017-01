Den tyrkiske udenrigsminister Mevlüt Çavusoglu understreger, at Tyrkiet og Rusland er enige om, at USA skal med til forhandlingerne i Astana senere på måneden.

Rusland vil have USA med i syriske fredsforhandlinger

Rusland og Tyrkiet er enige i, at USA skal være med til fredsforhandlingerne om Syriens fremtid, der begynder senere på måneden. Det siger en tyrkisk topdiplomat torsdag ifølge AFP.

Fredsforhandlingerne er sat til at begynde 23. januar i Kasakhstans hovedstad Astana.

Rusland og Tyrkiet fik i december indført våbenhvile i det krigshærgede land. Våbenhvilen blev indgået, uden at USA var indblandet, hvilket de ofte har været i sådanne situationer.

Våbenhvilen begyndte 30. december og har bragt fred i store dele af Syrien til trods for, at der stadig er kampe nogle steder i landet.

- Vi bliver nødt til at fastholde våbenhvilen, det er helt essentielt for de samtaler vi skal have i Astana, sagde Cavusoglu.

Invitationerne til mødet i Astana vil blive sendt ud i næste uge, oplyste den tyrkiske udenrigsminister og understregede, at USA burde deltage.

- Ingen kan ignorere den rolle, som USA spiller. De, som har mulighed for at bidrage til en løsning, burde være med.

Udenrigsministeren slog samtidig fast, at målet for forhandlingerne er at åbne en politisk løsning.