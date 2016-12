Rusland tror på at våbenhvile i Syrien kan være på vej

Præsident Vladimir Putin siger på sit store årlige pressemøde, at Rusland vil bestræbe sig på at stoppe kampe over hele Syrien.

Rusland ser gode muligheder for, at der kan etableres en våbenhvile i hele Syrien, efter at byen Aleppo igen er under den syriske regerings kontrol.

Kort forinden havde Putin et møde med Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Her talte de om, hvordan Aleppos fald skaber betingelser for en våbenhvile i hele Syrien.

Her skulle præsidenten ifølge flere russiske nyhedsbureauer have sagt, at "befrielsen af Aleppo" er et vigtigt skridt i retning af, at Syrien og hele regionen kan vende tilbage til normale tilstande.

Den syriske regeringshær meddelte torsdag, at den havde fået kontrollen over hele den krigshærgede by. Det er den største sejr, som regeringen har vundet over oprørernes styrker, siden borgerkrigen startede i 2011.

Præsident Putin vil nu vende fokus mod at stoppe kampene i resten af landet.

Russisk militær har siden september sidste år bistået præsident Bashar al-Assad med bombardementer i Syrien.

Gennem en aftale med Tyrkiet bidrog Rusland til at evakuere civile fra Aleppo. Byen har længe været scene for intense kampe mellem oprørere og den syriske hær.

Ruslands bombardement af Aleppo har fået Vesten til at hæve stemmen og anklage landet for at begå krigsforbrydelser.