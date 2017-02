Rusland tester Donald Trump med missiloprustning

24 dage efter at Donald Trump satte sig i stolen som USA's præsident, har Rusland valgt at bryde en afgørende nedrustningsaftale fra 1987.

- Rusland og USA har i et par år beskyldt hinanden for at bryde aftalen, men nu ser det ud til, at Rusland har taget skridtet.

- Aftalen var et kæmpe skridt for nedrustningen efter den kolde krig, fordi den mindskede den nukleare trussel markant, siger lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.

Han ser to årsager til, at Rusland nu spiller USA en diplomatisk og militær presbold.

- Enten forsøger Rusland at skabe en ny brik, de kan forhandle med i de nedrustningsforhandlinger, der er på bordet.

- Eller også kan det ses i lyset af den bekymring, Rusland har for den generelle udvikling hos Nato. At man finder det nødvendigt at have våben, der kan bruges i en storkrig. For det er ikke våben til lokale krige dette her, siger Claus Mathiesen.

Om årsagen er den ene eller den anden, så indebærer situationen en risiko for, at verden bevæger sig et stort skridt tilbage mod situationen fra 80'erne, hvor den kolde krig var på sit koldeste og truslen om atomkrig var reel.

- Mellemdistancemissilerne var en af de vigtigste elementer under den kolde krig. Og det ser ud til, at vi er på vej retur dertil.

- Vi er slet ikke der, hvor vi var under eksempelvis Cuba-krisen. Men vi kan hurtigt ende et sted, der giver mindelser om den tid, siger Claus Mathiesen.

En ting er sikkert. Det er ikke tilfældigt, at det sker nu. Rusland tester Donald Trump og hans administration for, hvor langt de er villige til at gå.

- Det er tydeligvis en provokation, dette her, siger Claus Mathiesen og afslutter:

- Selv om missilerne ikke kan nå det amerikanske fastland, så er de rettet mod USA's interesser.