Rusland søger svensk ja til gigagasrør mod Danmark og EU

- Dermed tager man fat på projektets forskellige ansøgninger om nationale godkendelser, skriver Nord Stream ifølge det finske nyhedsbureau FNB.

Spørgsmålet om Nord Stream splitter de europæiske lande. Nogle har fordel af ledningen, andre har det modsatte.

Modstanderne af projektet peger på, at det går stik imod EU's politiske vision - formuleret i den fælles energiunion. Her står, at Europa skal være mindre afhængig af russisk gas.

Ukraine, som EU har støttet under konflikten med Rusland, bliver hårdt ramt økonomisk. Landet mister transitindtægter, hvis Rusland i fremtiden kan føre gassen en anden vej.

Rusland kan imidlertid ikke se nogen grund til, at svenskerne skulle afvise ansøgningen.

- Med udgangspunkt i erfaringer fra Nord Stream og i konklusioner på miljøundersøgelser vurderes det planlagte ledningssystem at have ubetydelige følger for miljøet, skriver selskabet.

Målet med ledningen er at fordoble kapaciteten af Nord Stream, som blev åbnet i 2011. I fremtiden vil det give en kapacitet på 110 milliarder kubikmeter gas om året.

Den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, har sagt, at regeringen sammen med de baltiske lande vil modarbejde projektet.

Det vil svenskerne ifølge Wallström gøre via pres på EU og på Tyskland, som har en stor interesse i ledningen.

Sverige har dog intet juridisk grundlag for at stoppe projektet, vurderer ministeren ifølge Sydsvenskan.