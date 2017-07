Rusland-sanktioner meldes klar til præsidentens underskrift

Republikanerne i Repræsentanternes Hus og Senatet er nået til enighed om at sende et lovforslag om at indføre nye økonomiske sanktioner mod Rusland, Iran og Nordkorea videre til Det Hvide Hus.

- Efter særdeles produktive drøftelser med leder McCarthy (den republikanske leder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, red.) er jeg glad for at kunne meddele, at vi er nået frem til en aftale, der gør det muligt at sende sanktionslovgivningen videre til præsidentens skrivebord, udtaler han.

Oprindeligt havde Bob Corker ønsket at holde de nye sanktioner mod Nordkorea i et særskilt lovforslag.

Onsdag aften fortæller han, at en aftale er indgået, efter han er blevet forsikret om, at sanktionerne mod Nordkorea vil blive finjusteret på et senere tidspunkt.

Imens afviser en talsmand for Kevin McCarthy at kommentere mødet mellem flertalslederen og Corker.

Når forslaget rammer præsident Donald Trumps skrivebord, kan han vælge enten at underskrive det eller nedlægge veto.

Forslaget blev godkendt af republikanere og demokrater i Repræsentanternes Hus tirsdag. 419 stemte for og tre imod.

De nye sanktioner skal ses som en løftet pegefinger over for Rusland for at blande sig i det amerikanske præsidentvalg sidste år og for dets aggressive militære fremfærd i Ukraine og Syrien.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge Det Hvide Hus har Donald Trump endnu ikke besluttet sig for, om han vil underskrive lovforslaget.

Bliver loven vedtaget, vil den begrænse præsidentens mulighed for på egen hånd at ophæve eller lempe sanktioner mod Rusland.

Lovforslaget indeholder således en passage om, at præsidenten ikke uden om Kongressen kan ændre på sanktioner mod Rusland.

Hvis Trump foreslår tiltag, der markant ændrer den amerikanske politik over for Rusland, skal han ifølge udkastet fremsende en rapport til Kongressen.

Herefter har medlemmerne mindst 30 dage til at godkende eller afvise præsidentens forslag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.