Rusland-sanktioner bliver lov med trodsig Trumps underskrift

Også Nordkorea og Iran bliver pålagt nye amerikanske sanktioner.

Præsidenten har tøvet med at sætte sin underskrift på loven. Og umiddelbart efter underskrivelsen siger han i en udtalelse, at der er "betydelige mangler" ved sanktionerne.

- I sin iver efter at få dette lovforslag igennem har Kongressen inkluderet et antal tydeligvis forfatningsstridige bestemmelser, siger Trump.

Hen hentyder blandt andet til begrænsninger i præsidentens muligheder for at føre udenrigspolitik, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Trods problemerne i loven underskriver jeg den for den nationale enheds skyld, lyder det fra Trump.

Hans regering har været skeptisk over for sanktionerne mod Rusland, fordi præsidenten arbejder på at få et bedre forhold mellem de to lande.

Loven vil blandt andet begrænse Trumps mulighed for på egen hånd at ophæve eller lempe sanktioner mod Rusland.

Hvis han havde nedlagt veto mod sanktionerne, ville det kunne ophæves, hvis to tredjedele af repræsentanterne i Senatet og Repræsentanternes Hus stemte for det.

Sanktionerne er særdeles populære i Trumps eget parti, Republikanerne, der med stort flertal stemte dem igennem Kongressen.

Sanktionerne skal ses som en løftet pegefinger over for Rusland, der beskyldes for at blande sig i det amerikanske præsidentvalg sidste år og for militære aggressioner i Ukraine og Syrien.

Rusland har allerede reageret på de nye sanktioner ved at beordre amerikanerne til at sende 755 amerikanske diplomater hjem fra Moskva.