Rusland ophæver alle handelssanktioner mod Tyrkiet

Det skete ved et topmøde i Istanbul for politiske ledere af landene omkring Sortehavet.

Rusland og Tyrkiet nåede onsdag til enighed om at ophæve handelssanktioner, der blev indført i 2015 efter tyrkernes nedskydning af et russisk krigsfly.

Her underskrev de to lande nye handelsaftaler under mødet mellem de regionale ledere fra de 12 lande i samarbejdet. Det skriver det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

I aftalen hedder det:

- Et afgørende skridt frem mod en normalisering af de økonomiske relationer og mod øget handel.

Aftalen blev underskrevet under overværelse af Ruslands premierminister, Dmitrij Medvedev, og Tyrkiets premierminister, Binali Yildirim.

Dokumentet ventes blandt andet at tillade russere at importere store mængder af tomater. Det er et af de primære produkter i Tyrkiets landbrug.

Handlen er i for vejen delvist genoptaget mellem de to lande. De indgik en forsoningsaftale sidste år.

Der mangler økonomisk enhed og dynamik i handlen i regionen omkring Sortehavet. Det udtaler en højtstående repræsentant for Ruslands udenrigsministerium til nyhedsbureauet Tass.

- Desværre er bevægelsen i handlen ikke særligt inspirerende. Vi mangler integration, siger Jevgenij Stanislavov.

Handelssamarbejdet omkring Sortehavet i organisationen BSEC omfatter 12 lande: Aserbajdsjan, Albanien, Armenien, Bulgarien, Grækenland, Georgien, Moldova, Rusland, Rumænien, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Tyrkerne nedskød et russisk krigsfly i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien i november 2015.

De to piloter blev skudt ud med katapultsæde. En af dem blev skudt og dræbt af syriske oprørere, mens han var ved at lande i sin faldskærm.

Den anden blev reddet af syriske regeringsstyrker.