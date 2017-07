Rusland og USA er enige om våbenhvileaftale i Syrien

Kilder siger til nyhedsbureauet AP, at amerikanerne og russerne er parate til at erklære en våbenhvile i det sydvestlige Syrien fra søndag.

Aftalen er et udtryk for et nyt niveau i bestræbelserne på at får tilendebragt den syriske borgerkrig, siger kilderne.

Jordan og Israel indgår også i aftalen, siger de diplomatiske kilder ved G20-topmødet, der finder sted i disse dage i Hamburg.

De to lande, som er USA's allierede, har i stigende grad givet udtryk for bekymring over, at voldsomhederne fra krigen kan brede sig.

Aftalen er separat fra de deeskalerings-zoner, som skulle oprettes i henhold til en aftale, som Rusland har fået i stand.

USA og Rusland støtter forskellige parter i Syrien. Russerne støtter præsident Bashar Assads regime, mens USA støtter oprørsgrupper, der ville fjerne Assad og skabe demokrati.

Både Rusland og USA bekæmper Islamisk Stat i Syrien.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, mødtes fredag for første gang ansigt til ansigt med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Her talte de to ledere sammen i over to timer.